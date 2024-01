Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag im Aufwind

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 3,76 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 09:14 Uhr 1,5 Prozent. Bei 3,76 EUR erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 850 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 67,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,15 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,55 Prozent zurück. Hier wurden 186,99 USD gegenüber 734,58 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,653 USD je Novavax-Aktie.

