Novavax Aktie News: Novavax leichter

Die Novavax-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 67,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 378 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 56,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,37 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Die Novavax Inc. Aktie wird unter der ISIN US6700024010 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, NASDAQ, Bulgarien, Bats, BX World, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Novavax Inc. ist ein Unternehmen aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Novavax Inc. sind AstraZeneca PLC, Bayer, BioNTech (ADRs), CanSino Biologics Inc. Registered Shs -A-, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Johnson & Johnson, Moderna Inc, Novartis AG, Pfizer Inc., Roche AG (Genussschein), Sanofi S.A., Sinopharm Group Co Ltd (H) und Valneva.

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Valneva, BioNTech & Co: Impfstoff-Aktien - Risiko-Aversion

Novavax-Aktie deutlich schwächer: In Deutschland bereits 1,4 Millionen Novavax-Impfdosen ausgeliefert

BioNTech, Moderna, Novavax & Co: Wo das meiste Potenzial bei Impfstoff-Aktien schlummert

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com