Novavax Aktie News: Novavax verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Novavax-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 8,20 USD.

Die Novavax-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:34 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.446 Stück.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,24 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 671,17 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 5,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 80,95 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novavax am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,174 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

