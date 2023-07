Novavax Aktie News: Bullen treiben Novavax am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 8,3 Prozent auf 8,88 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 8,3 Prozent auf 8,88 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 8,90 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 8,25 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.720.652 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 63,24 USD erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 611,89 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 5,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novavax veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 80,95 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 703,97 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -2,174 USD je Aktie aus.

