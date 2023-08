Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Nachmittag zu

So bewegt sich Novavax

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 8,51 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 8,51 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 8,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 877.138 Stück gehandelt.

Am 01.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 325,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -6,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 424,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,851 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

