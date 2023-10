Fokus auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittag ins Plus

31.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,53 USD.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 509 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2022 auf bis zu 25,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 74,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,61 USD am 24.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -6,53 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 424,43 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD erwirtschaftet worden waren, um 128,28 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 -1,788 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

