NOVAVEST Real Estate AG – Fabio Gmür wird neuer Chief Financial Officer

Medienmitteilung, 26. August 2024 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG («Novavest» oder «Gesellschaft»; SIX Swiss Exchange: NREN) beruft Fabio Gmür zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Novavest. Der neue Finanzchef startet im September 2024. Novavest besetzt die Position des Chief Financial Officer (CFO) neu und beruft Fabio Gmür, einen erfahrenen Finanz- und Immobilienexperten mit exzellentem Erfolgsausweis, zum neuen CFO. Fabio Gmür übernimmt die Verantwortung als CFO per September 2024. Der bisherige CFO, Patrick Hauser, verlässt die Gesellschaft nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Peter Mettler, CEO der Novavest Real Estate AG: «Im Namen des Verwaltungsrats und ganz persönlich danke ich Patrick Hauser für sein Engagement, seine Arbeit im Aufbau der Gesellschaft und seinen wertvollen Beitrag in den vergangen zwölf Jahren. Mit Patrick Hauser haben wir die Gesellschaft von einem Immobilien-Startup zu einer Immobiliengruppe mit einem Portfolio von über CHF 1 Milliarde entwickelt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft in beruflicher und persönlicher Hinsicht alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig begrüssen wir Fabio Gmür sehr herzlich und wünschen ihm einen erfolgreichen Start.» Fabio Gmür

Fabio Gmür (43, Schweizer) war von 2019 bis 2024 Chief Financial Officer der Olle Larsson Holding AG und hatte neben der finanziellen Verantwortung für die Holding auch die Geschäftsführung der Immobiliengesellschaften inne. Von 2016 bis 2019 war er Chief Financial Officer der Swiss KMU Partners AG sowie als Mandatsleiter für die Geschäftsführung von Immobilienfirmen verantwortlich. Von 2007 bis 2016 war er Financial Accounting Manager der Covidien Schweiz AG, und von 1997 bis 2007 arbeitete er im Group Controlling der Weidmann Infra AG. Fabio Gmür hält einen Master of Business Administration der Fachhochschule Graubünden (vormals HTW Chur) und ist Betriebswirtschafter HF der BWZ Rapperswil. Kontaktperson:

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

