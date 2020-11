Novemberhilfen können ab sofort beantragt werden

BERLIN (Dow Jones)--Von Corona-Schließungen betroffene Unternehmen in Deutschland können ab dem heutigen Mittwoch Anträge für die sogenannten Novemberhilfen stellen. Noch in diesem Monat sollen die ersten Abschlagszahlungen anlaufen, teilten die Ressorts für Finanzen und Wirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Hilfen umfassen 15 Milliarden Euro und sind für Gastronomen, Sport- oder Kulturbetriebe, Selbständige und Vereine vorgesehen, deren wirtschaftliche Tätigkeit von den aktuellen Corona-Einschränkungen besonders betroffen sind.

In einem zweistufigen Verfahren werden zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 50 Prozent der beantragten Novemberhilfe gewährt, höchstens jedoch bis zu 10.000 Euro pro Antragsteller. Soloselbständige können einen Antrag bis zu einer Höhe von 5.000 Euro selbst über die Plattform ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de stellen. Andere Unternehmen brauchen dafür einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt.

Wird ein Antrag im Rahmen des Stichprobenverfahrens oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte einer vertieften Überprüfung unterzogen, wird die Abschlagszahlung nicht sofort ausgezahlt, hieß es von den Ministerien. In einer zweiten Stufe soll dann soweit möglich ein automatisierter Abgleich mit Daten der Finanzverwaltung stattfinden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 11:37 ET (16:37 GMT)