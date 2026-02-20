DAX25.152 -0,4%Est506.132 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.245 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,30 -0,5%Gold5.151 +0,9%
Novo-Nordisk-Aktie bricht nach Mißerfolg mit neuem Gewichtssenker ein

23.02.26 11:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
884,50 EUR 27,80 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
34,46 EUR -5,55 EUR -13,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Mit einem kräftigen Kursrutsch hat die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk auf Nachrichten reagiert, wonach dessen experimenteller Gewichtssenker CagriSema in einer direkten klinischen Studie nicht den Erfolg von Zepbound des US-Wettbewerbers Ely Lilly übertreffen konnte. Das Papier verlor im europäischen Vormittagshandel 10 Prozent. Schon im vergangenen Jahr hatte die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.

Laut Novo Nordisk schafften die mit CagriSema behandelten Patienten in einer späten klinischen Studie nach 84 Wochen eine Gewichtsabnahme von 23,0 Prozent, verglichen mit 25,5 Prozent mit Eli Lillys Wirkstoff Tirzepatid. Tirzepatid wird unter dem Namen Mounjaro für Typ-2-Diabetes und unter dem Namen Zepbound für Adipositas vermarktet.

Novo Nordisk teilte weiter mit, das volle Potenzial von CagriSema zur Gewichtsreduktion werde in weiteren Studien untersucht, darunter auch solche mit höher dosierter Kombinationen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)

