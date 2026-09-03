Novo Nordisk bricht zwei Herzinsuffizienz-Studien mangels Wirksamkeit ab
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Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novo Nordisk hat sich entschieden, zwei Studien zur Behandlung von Herzinsuffizienz vorzeitig zu beenden. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das Erreichen des erwarteten Ergebnisses unwahrscheinlich sei, teilte der dänische Pharmakonzern mit.
In den beiden Studien wurde Novo Nordisks experimentelles Herz-Kreislauf-Medikament Ziltivekimab untersucht. Es sollte geklärt werden, ob es zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz und Entzündungen eingesetzt werden kann. Die Entscheidung folgt auf eine Mitteilung des Arzneimittelherstellers von Ende Juli, wonach das Medikament in einer anderen Studie das Risiko von Herzinfarkten oder Schlaganfällen nicht senken konnte.
Die Entscheidung für den vorzeitigen Abbruch der Studien basiere auf einer Empfehlung des Datenüberwachungsausschusses, sagte eine Unternehmenssprecherin. Es habe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass die Studien zu einem anderen Ergebnis als die zuvor gescheiterte Studie führen würden, fügte sie hinzu.
Zuerst hatte das Branchenportal Endpoints News über die Nachricht berichtet.
Eine vierte Studie, die Ziltivekimab in einer akuten Phase nach einem Herzinfarkt untersucht, soll wie geplant fortgesetzt werden. Die Daten hierzu werden laut Novo Nordisk in der ersten Hälfte 2027 erwartet.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 07:16 ET (11:16 GMT)
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