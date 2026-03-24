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Novo Nordisk: Experimentelles Adipositas/Diabetes-Medikament mit positiven Ergebnissen

25.03.26 09:27 Uhr
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--"Positive" Ergebnisse hat Novo Nordisk zufolge ein experimentelles Medikament zur Bekämpfung von Diabetes und Adipositas gezeigt, das der dänische Pharmahersteller zusammen mit dem chinesischen Pharmaunternehmen The United Bio-Technology (Hengqin) Co. entwickelt. Nach einer 24-wöchigen Studie sei das Körpergewicht im Schnitt um bis zu 9,8 Prozent gesunken.

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Novo Nordisk hatte vergangenes Jahr zugestimmt, bis zu 2 Milliarden US-Dollar für die Rechte an dem in der Entwicklung befindlichen Medikament UBT251 gegen Adipositas und zur Gewichtsreduktion zu zahlen. Damit will das Unternehmen seine Pipeline an Medikamenten der nächsten Generation stärken. UBT251 ist ein Medikament, das auf drei verschiedene Hormone abzielt, um Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und andere Krankheiten zu behandeln. Mit der exklusiven weltweiten Lizenzvereinbarung besitzt Novo Nordisk die exklusiven Rechte zur weltweiten Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von UBT251, außer auf dem chinesischen Festland, Hongkong, Macau und Taiwan.

UBT251 unterscheidet sich vom aktuellen Portfolio von Novo Nordisk durch den dreigleisigen Ansatz zur Gewichtsabnahme und Blutzuckerkontrolle. Es kombiniert ein GLP-1 - dieselbe Medikamentenklasse wie die Novo Nordisks Blockbuster Wegovy und Ozempic - mit GIP zur Senkung von Appetit und Blutzucker sowie mit Glukagon zur Vorbeugung eines niedrigen Blutzuckerspiegels.

In einer Phase-2-Studie an chinesischen Patienten mit Typ-2-Diabetes zeigte UBT251 zudem eine durchschnittliche Senkung des Blutzuckers um bis zu 2,16 Prozent. Gleichzeitig half es den Patienten, Gewicht zu verlieren und ihren Blutdruck zu senken.

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Die von United Bio-Technology durchgeführte Studie hat Sicherheit und Wirksamkeit von einmal wöchentlich injizierbaren UBT251-Dosen von 2 Milligramm, 4 Milligramm und 6 Milligramm im Vergleich zu einem Placebo und 1 Milligramm Semaglutid untersucht. Semaglutid ist der Wirkstoff in Wegovy und Ozempic. Bei Verwendung von UBT251 sank das Gewicht im Schnitt um 9,8 Prozent verglichen mit 4,8 Prozent bei Patienten, die in der Studie Semaglutid einnahmen. Der Blutzucker sank im Schnitt um 2,16 Prozent in den UBT251-Gruppen im Vergleich zu 1,77 Prozent in der Semaglutid-Gruppe.

Basierend auf den Ergebnissen plant United Bio-Technology zwei Phase-3-Studien an chinesischen Patienten mit Typ-2-Diabetes. Eine weltweite Phase-2-Studie mit UBT251 will Novo Nordisk selbst im Laufe des Jahres an Typ-2-Diabetes-Patienten beginnen. Derzeit laufe eine weltweite Phase-2-Studie zum Gewichtsmanagement, deren Ergebnisse im nächsten Jahr vorliegen werden, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Novo Nordisk.

The United Bio-Technology (Hengqin) Co. ist eine Tochtergesellschaft von The United Laboratories International Holdings.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 04:28 ET (08:28 GMT)

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24.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
24.03.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
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03.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
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