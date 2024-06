Novo Nordisk investiert 4,1 Milliarden US-Dollar in neues US-Werk

Von Denny Jacob

FRANKFURT (Dow Jones)--Novo Nordisk will 4,1 Milliarden US-Dollar in den Bau einer zweiten Abfüll- und Veredelungsanlage im US-Bundesstaat North Carolina investieren, da die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion offenbar hoch bleibt. Der dänische Arzneimittelhersteller - bekannt für seine Medikamente zur Gewichtsreduzierung Wegovy und Ozempic - kündigte an, dass die neue Anlage seine größte in diesem Bundesstaat sein wird und die Fläche der drei bestehenden Anlagen zusammen verdoppelt.

Die Bauarbeiten werden nach und nach zwischen 2027 und 2029 abgeschlossen sein, so Novo. Nach Angaben des Unternehmens sollen etwa 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

Novo investiert in diesem Jahr rund 6,8 Milliarden Dollar in die Produktion, gegenüber 3,9 Milliarden im letzten Jahr, um die Produktionskapazität zu erhöhen.

