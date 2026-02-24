Novo Nordisk investiert 432 Mio EUR in Produktionskapazitäten in Irland

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk investiert 432 Millionen Euro, um die Produktionskapazitäten für Abnehm- und Diabetespillen in seinem Werk in Irland zu erhöhen. Der dänische Pharmakonzern teilte mit, die Investition werde die Modernisierung und Nachrüstung seines bestehenden Standorts in Athlone unterstützen. Damit sollen erhebliche zusätzliche Fertigungskapazitäten geschaffen, die Versorgung verbessert und Irland als zentraler Knotenpunkt für die Bedienung von Märkten außerhalb der USA etabliert werden.

"Mit der Investition in das Werk in Athlone baut Novo Nordisk seine Produktionskapazitäten für orale Produkte aus. Dies wird unsere Fähigkeit stärken, sowohl die aktuelle als auch die künftige Nachfrage zu decken", sagte Kasper Boedker Mejlvang, Leiter der Produktversorgung bei Novo Nordisk.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen schrittweise von Ende 2027 bis 2028 abgeschlossen werden.

