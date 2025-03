Novo Nordisk kauft für bis zu 2 Mrd USD Rechte an neuem Adipositas-Wirkstoff

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk nimmt bis zu 2 Milliarden US-Dollar in die Hand, um sich die Rechte an einem noch in der klinischen Entwicklung befindlichen Medikament zur Gewichtsreduktion und gegen Fettleibigkeit (Adipositas) zu sichern. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnete das auf diesem Gebiet führende dänische Pharmaunternehmen mit The United Bio-Technology (Hengqin) Co. aus China.

Bei dem exklusiven, fast weltweit gültigen Lizenzvertrag geht es um UBT251, ein Medikament, das auf drei verschiedene Hormone abzielt und sich in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung für die Behandlung von Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und anderen Krankheiten befindet.

Novo Nordisk, das am Montag seine Krone als wertvollstes Unternehmen Europas verloren hat, wird den Angaben zufolge 200 Millionen Dollar vorab zahlen und später bei Erfolg Meilensteinzahlungen von bis zu 1,8 Milliarden Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

Novo Nordisk bekommt dafür die exklusiven Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von UBT251 weltweit, ausgenommen Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan.

The United Bio-Technology (Hengqin) Co. ist eine Tochtergesellschaft von The United Laboratories International Holdings aus Hongkong.

