DOW JONES-- Novo Nordisk schließt Partnerschaft zur Entwicklung von Abnehm-Medikamenten Novo Nordisk hat sich für die Entwicklung von Adipositas-Medikamenten in einem Milliardendeal Technologie von Vivtex gesichert. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie eine Partnerschaft geschlossen, bei der es um die Entwicklung der nächsten Generation von oral anzuwendenden Medikamenten für Adipositas, Diabetes und damit zusammenhängende Krankheiten. Der Deal hat ein Volumen von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar.

Novo Nordisk übernimmt die Führung bei Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von neuen Medikamenten, die aus dieser Partnerschaft stammen. Gleichzeitig hat Vivtex Anspruch auf bis zu 2,1 Milliarden Dollar - einschließlich einer Vorabsumme, Forschungsgeldern und zusätzlichen Zahlungen, die an das Erreichen bestimmter Ziele geknüpft sind - sowie auf Lizenzgebühren für zukünftige Verkäufe.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Technologien von Vivtex mit der Erfahrung von Novo Nordisk zu kombinieren. So soll die orale Verabreichung von Medikamentenkandidaten ermöglicht werden, die aufgrund einer schlechten Aufnahme im Magen-Darm-Trakt bisher auf Injektionen beschränkt sind.

Vivtex, das von MIT-Wissenschaftlern gegründet wurde, hat eine gastrointestinale Screening- und Formulierungsplattform entwickelt, um orale Therapeutika zu identifizieren. Der Deal mit Novo Nordisk erweitert nun die Reichweite des Unternehmens auf Stoffwechselerkrankungen, erklärten die Unternehmen.

February 25, 2026 09:29 ET (14:29 GMT)