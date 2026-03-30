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Novo Nordisk startet günstiges Abo-Modell für Abnehmmittel Wegovy

31.03.26 14:39 Uhr
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk bietet sein Adipositas-Medikament Wegovy in den USA ab sofort im Abonnement an. Mit einem "niedrigeren, vorhersehbaren Monatspreis" sollen neue Kunden gewonnen werden.

Der dänische Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, berechtigte Patienten, die die Medikamente selbst bezahlten, könnten zwischen 3-, 6- oder 12-monatigen Abonnements für die Wegovy-Injektion oder für die beiden höchsten Dosierungen der kürzlich eingeführten Tablette seines Blockbuster-Abnehmmittels wählen.

Die Pläne emöglichten es den Patienten, bis zu 600 US-Dollar jährlich bei der Tablette und bis zu 1.200 Dollar jährlich bei der Injektion zu sparen.

Ab Dienstag können Patienten über Ro, WeightWatchers und LifeMD auf das Programm zugreifen; Hims & Hers, Sesame und weitere Telemedizin-Anbieter werden in Kürze folgen.

"Das Programm ist darauf ausgelegt, Kostenunsicherheiten zu reduzieren und Menschen dabei zu helfen, mit der von der FDA zugelassenen Adipositasbehandlung zu beginnen und dabei zu bleiben", erklärte Novo Nordisk laut Mitteilung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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