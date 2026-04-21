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Novo Nordisk strebt Zulassung für Diabetes-Pille bei jungen Patienten an

23.04.26 13:29 Uhr
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Novo Nordisk
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der Pharmakonzern Novo Nordisk will die behördliche Zulassung für seine Semaglutid-Pille zur Behandlung von Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen beantragen. Eine klinische Studie in der Spätphase hat gezeigt, dass die Pille den Blutzuckerspiegel bei 10- bis 17-Jährigen signifikant senkt.

Die einmal täglich einzunehmende Semaglutid-Pille wird derzeit in der EU und den USA unter dem Namen Rybelsus zur Behandlung von Diabetes bei Erwachsenen vermarktet. In den USA wird sie im Laufe des zweiten Quartals als Ozempic-Pille erhältlich sein. Für die Anwendung bei Kindern oder Jugendlichen ist sie derzeit nicht zugelassen.

Der dänische Konzern teilte mit, Semaglutid habe das Potenzial, als erstes orales GLP-1-Präparat bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes eine im Vergleich zu einem Placebo deutlich stärkere Senkung des Blutzuckerspiegels zu erzielen und dabei das gut verträgliche Sicherheitsprofil beizubehalten, das in anderen Semaglutid-Studien beobachtet wurde.

In den vergangenen zwanzig Jahren sei die Häufigkeit von Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen, doch die Behandlungsoptionen für diese seien weiterhin begrenzt, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Novo Nordisk. Der ungedeckte Bedarf sei erheblich.

Novo Nordisk geht davon aus, im zweiten Halbjahr die behördliche Zulassung für eine Indikationserweiterung auf Kinder und Jugendliche für die Ozempic-Pille und Rybelsus in den USA und der EU zu beantragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 07:29 ET (11:29 GMT)

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