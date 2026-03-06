DAX23.342 -1,1%Est505.663 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +4,2%Nas22.337 -0,2%Bitcoin59.600 +4,0%Euro1,1582 +0,4%Öl100,5 +7,6%Gold5.091 -0,3%
Novo Nordisk und Hims & Hers legen Streit um Abnehm-Medikamente bei

09.03.26 14:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
848,90 EUR 5,10 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
19,44 EUR 6,20 EUR 46,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers haben ihren Streit wegen des Verkaufs von Abnehm-Medikamenten beendet. Wie Novo am Montag mitteilte, könnten noch in diesem Monat seine Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy auf der Hims & Hers-Plattform verkauft werden. Zudem will Novo die Klage zurückziehen, die es letzten Monat gegen den US-Telemedizinanbieter eingereicht hatte. Im Gegenzug erklärte Hims & Hers, dass es keine Werbung mehr für Nachahmerprodukte von Novo-Medikamente machen werde.

Der Telemedizinanbieter könne aber weiterhin zusammengesetzte Versionen von Wegovy und Ozempic verkaufen - sofern ein Arzt dies für notwendig halte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass eine Bekanntgabe einer erneuerten Partnerschaft beider Unternehmen bevorsteht.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es eine ähnliche Vereinbarung gegeben, die Novo aber aufgekündigt hatte, weil Hims & Hers weiter Billig-Nachahmermittel zu den GLP-1-Medikamenten der Dänen verkauft hatte.

Unternehmen wie Hims & Hers hatten schon in den vergangenen Jahren - als die neuartigen Abnehmmittel etwa von Novo Nordisk knapp waren - mit kostengünstigeren Kopien gutes Geld verdient. Sie nutzten teils regulatorische Schlupflöcher. Anders als Novo wehrte sich der US-Pharmakonzern Eli Lilly aktiver gegen diese Konkurrenz durch Nachahmer. Gleichzeitig wuchs für die Dänen der Konkurrenzdruck durch Lilly./mne/mis/nas

