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Novo Nordisk: Unternehmen hat IT-Sicherheitsvorfall festgestellt

11.06.26 18:34 Uhr
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Novo Nordisk
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DOW JONES--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach außen kopiert worden seien. Die betroffenen Parteien würden informiert. Das Unternehmen gab an, mit Unterstützung externer IT-Sicherheitsexperten eine Untersuchung eingeleitet und bestimmte interne IT-Systeme vorsorglich vom Netz genommen zu haben. Es erklärte, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf das Kerngeschäft gehabt habe.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 12:34 ET (16:34 GMT)

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