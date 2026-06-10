Novo Nordisk: Unternehmen hat IT-Sicherheitsvorfall festgestellt

DOW JONES--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach außen kopiert worden seien. Die betroffenen Parteien würden informiert. Das Unternehmen gab an, mit Unterstützung externer IT-Sicherheitsexperten eine Untersuchung eingeleitet und bestimmte interne IT-Systeme vorsorglich vom Netz genommen zu haben. Es erklärte, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf das Kerngeschäft gehabt habe.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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