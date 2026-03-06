Novo Nordisk verkauft Abnehmpillen über die Plattform von Hims & Hers

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk kooperiert mit dem Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health beim Vertrieb seiner Abnehmmedikamente und beendet damit einen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen. Eine jetzt geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass Hims & Hers ab Ende März Zugang zu dem Adipositas-Medikament Wegovy des dänischen Pharmaunternehmens in Injektions- und Tablettenform sowie zu dem Schwestermedikament Ozempic für Diabetes bekommt, wie Novo Nordisk mitteilte.

Auf der Plattform werden sie dann zu den Selbstzahlerpreisen von Novo Nordisk angeboten. Im Gegenzug werde Hims & Hers dann keine nachgemischten Versionen von GLP-1-Medikamenten, der Arzneimittelklasse, zu der Wegovy und Ozempic gehören, mehr bewerben, so Novo Nordisk.

Das dänische Pharmaunternehmen kündigte an, im Zuge der Vereinbarung seine Patentverletzungsklage gegen Hims & Hers zurückzuziehen. Man behalte sich jedoch das Recht vor, die Klage in Zukunft erneut einzureichen.

Im Februar hatte Novo Nordisk Klage vor einem Bundesgericht in Delaware eingereicht und Hims & Hers beschuldigt, die Patente für Ozempic und Wegovy verletzt zu haben. Über die jetzige Einigung hatte zunächst Bloomberg berichtet.

