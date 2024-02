Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Novo Nordisk

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 105,64 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 105,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 103,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,96 EUR. Zuletzt wechselten 24.475 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 1,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 43,18 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 DKK erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.863,00 DKK – ein Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Am 01.05.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,26 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

