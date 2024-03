Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gibt am Freitagvormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 119,06 USD.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 119,06 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 118,56 USD. Bei 123,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden via NASDAQ OTC 25.722 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2024 bei 126,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Am 17.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 9,40 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,32 DKK aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 65.863,00 DKK ausgewiesen.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Novo Nordisk die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 23,12 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

