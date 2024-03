Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag gesucht

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 113,28 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 113,28 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,58 EUR. Bisher wurden heute 50.341 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,56 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (63,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,61 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,32 DKK. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.220,00 DKK an.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 23,12 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Novo Nordisk: Ein Erfolg im Dienste der Gesundheit

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

STOXX-Handel: Pluszeichen im STOXX 50