Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk tendiert am Mittag nordwärts

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 21:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 151,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 152,54 EUR. Mit einem Wert von 151,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.353 Novo Nordisk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,30 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,91 EUR am 20.05.2022. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 56,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.092,22 DKK angegeben.

Novo Nordisk ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,86 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 6,22 DKK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.265,00 DKK – das entspricht einem Minus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.031,00 DKK in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 34,22 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Erste Schätzungen: Novo Nordisk stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Novo Nordisk-Aktie profitiert: Novo Nordisk wird dank Wegovvy-Medikament noch optimistischer

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Deutsche Bank Research belässt Novo Nordisk auf 'Buy'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

Bildquellen: Novo Nordisk