Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 185,40 USD.

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,4 Prozent auf 185,40 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 181,80 USD. Bei 181,80 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 111.639 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novo Nordisk-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.180,00 DKK.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,78 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,86 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 54.300,00 DKK – das entspricht einem Zuwachs von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Novo Nordisk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 35,50 DKK je Aktie.

