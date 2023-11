Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novo Nordisk am Mittwochvormittag zu

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 98,00 USD.

Um 22:20 Uhr sprang die Novo Nordisk-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 98,00 USD zu. Bei 98,99 USD markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 98,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 52.249 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 201,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 51,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (86,75 USD). Abschläge von 11,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 53.367,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 29,33 Prozent gesteigert.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,19 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt schlussendlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Plus