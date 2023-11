Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 92,34 EUR zu.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 92,34 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 92,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 91,73 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 25.563 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,04 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,56 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 53.367,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 18,19 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt schlussendlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Plus