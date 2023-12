Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 93,17 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 93,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,86 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,08 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.643 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 99,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,51 Prozent. Am 01.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,00 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,31 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

