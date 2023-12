Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 91,70 EUR nach.

Der Novo Nordisk-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 91,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 91,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 94,08 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.358 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,22 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,00 EUR. Dieser Wert wurde am 01.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,66 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Am 02.11.2023 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 5,00 DKK. Im letzten Jahr hatte Novo Nordisk einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Am 29.01.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,31 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

