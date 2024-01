Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Novo Nordisk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 93,80 EUR.

Mit einem Wert von 93,80 EUR bewegte sich die Novo Nordisk-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Novo Nordisk-Aktie bis auf 94,00 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,80 EUR nach. Bei 93,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.348 Novo Nordisk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 5,33 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.01.2023 auf bis zu 60,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 5,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58.731,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,38 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

