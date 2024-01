Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 93,40 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 93,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 93,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,60 EUR. Bisher wurden via Tradegate 16.737 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,02 EUR am 02.02.2023. Mit Abgaben von 35,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,00 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,38 DKK fest.

