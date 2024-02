Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagvormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 104,34 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 104,34 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,34 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.414 Novo Nordisk-Aktien.

Am 01.02.2024 markierte das Papier bei 106,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 2,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2023 Kursverluste bis auf 60,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,91 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.863,00 DKK – ein Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 22,62 DKK im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 im Minus