Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 105,60 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 105,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,88 EUR aus. Mit einem Wert von 105,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.729 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 106,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novo Nordisk-Aktie. Am 03.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 22,62 DKK in den Büchern stehen haben wird.

