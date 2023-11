Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 92,41 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 92,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 92,39 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 39.602 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,24 EUR) erklomm das Papier am 13.10.2023. Mit einem Zuwachs von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,04 EUR. Dieser Wert wurde am 11.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 5,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,17 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

