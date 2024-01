Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 103,68 USD.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,4 Prozent auf 103,68 USD zu. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 100.063 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,51 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,66 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.01.2023 bei 65,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 58,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,37 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

