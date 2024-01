Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 96,20 EUR.

Um 12:03 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 96,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 97,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.623 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 99,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 3,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,61 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 18,37 DKK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

