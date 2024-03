Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Montagmittag

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 117,60 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 117,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Novo Nordisk-Aktie bis auf 118,10 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,96 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 49.589 Novo Nordisk-Aktien.

Bei 118,10 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,43 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,93 EUR. Abschläge von 45,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Novo Nordisk seine Aktionäre 2023 mit 9,40 DKK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,36 DKK je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 4,91 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.863,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,19 DKK je Aktie belaufen.

