Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Mittag im Ausverkauf

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 6,0 Prozent auf 142,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 138,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 153,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.617 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,75 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,42 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.092,22 DKK an.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,86 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,22 DKK je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,82 Prozent auf 41.265,00 DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.031,00 DKK erwirtschaftet worden.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 34,22 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Ausblick: Novo Nordisk stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Novo Nordisk stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Novo Nordisk-Aktie profitiert: Novo Nordisk wird dank Wegovvy-Medikament noch optimistischer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

Bildquellen: Novo Nordisk