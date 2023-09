Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk steigt am Mittag

Novo Nordisk im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 177,98 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 177,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 178,68 EUR. Bei 176,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.070 Novo Nordisk-Aktien.

Am 04.09.2023 markierte das Papier bei 178,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,23 EUR ab. Abschläge von 44,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.180,00 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,78 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,86 DKK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 35,48 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

