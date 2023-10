Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Novo Nordisk im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 83,58 EUR nach.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 83,58 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 82,01 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 84,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 18.175 Stück.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,50 EUR. 11,87 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,67 EUR am 22.10.2022. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 61,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 53.367,00 DKK ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,75 DKK je Aktie belaufen.

