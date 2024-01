Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Novo Nordisk

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 97,20 EUR abwärts.

Um 12:02 Uhr rutschte die Novo Nordisk-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 97,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,20 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 14.723 Aktien.

Bei 99,60 EUR markierte der Titel am 04.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,02 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2023 erreicht. Abschläge von 38,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 58.731,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,37 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

