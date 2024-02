Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag in Grün

Novo Nordisk im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 105,50 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 105,50 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,92 EUR aus. Bei 105,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.364 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2024 auf bis zu 106,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Am 03.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,91 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65.863,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,62 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

