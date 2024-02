Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag stärker

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht

Zuversicht in Europa: STOXX 50 im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit Gewinnen

Zuversicht in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

Heute im Fokus

Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Bank of America-Analyst bullish für NVIDIA. Yandex trennt sich von Russlandgeschäft. Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.