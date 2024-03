Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 116,06 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 116,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 114,84 EUR. Bei 118,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 93.928 Aktien.

Am 04.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 118,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,12 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 63,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novo Nordisk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,38 DKK belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.220,00 DKK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,23 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

