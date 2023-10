Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 85,01 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 85,01 EUR. In der Spitze gewann die Novo Nordisk-Aktie bis auf 85,73 EUR. Bei 85,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.765 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Bei 93,50 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 9,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,67 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 39,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Am 10.08.2023 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 17,75 DKK in den Büchern stehen haben wird.

