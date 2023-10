Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag mit Kursplus

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novo Nordisk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 85,18 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 85,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 85,28 EUR. Mit einem Wert von 84,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.906 Novo Nordisk-Aktien.

Am 12.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,75 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

