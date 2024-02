Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Hausse bei Novo Nordisk am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novo Nordisk-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 118,87 USD zu.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Novo Nordisk-Papiere um 23:20 Uhr 5,9 Prozent. Die Novo Nordisk-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,60 USD an. Mit einem Wert von 115,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 459.961 Novo Nordisk-Aktien.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,60 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 0,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,77 USD. Dieser Wert wurde am 04.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 43,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 65.863,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 22,62 DKK im Jahr 2024 aus.

