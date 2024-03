Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 114,30 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 114,30 EUR nach. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 113,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,00 EUR. Zuletzt wechselten 55.744 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 118,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 3,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 63,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,11 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Novo Nordisk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,41 DKK aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.220,00 DKK angegeben.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 65.863,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2024 23,25 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Novo Nordisk: Ozempic senkt Risiko von Nierenprobleme - Novo Nordisk-Aktie verliert dennoch

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab