Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Mittwochnachmittag gesucht

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 178,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Novo Nordisk legte um 16:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 178,02 EUR. Bei 179,14 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 178,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 40.572 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 179,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 44,82 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.180,00 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,78 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 5,86 DKK je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 35,47 DKK fest.

Redaktion finanzen.net

