Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 88,08 USD abwärts.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 88,08 USD abwärts. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,27 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,46 USD. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 24.444 Aktien.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 201,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (86,75 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 1,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 54.300,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 31,59 Prozent gesteigert.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 17,75 DKK im Jahr 2023 aus.

